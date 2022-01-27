Борьба за "скифское золото": оккупанты из Крыма пожаловались в суд – что дальше

Оккупанты пытаются обжаловать решение суда по "скифскому золоту". Фото: коллаж "Сегодня"

Верховный суд Нидерландов получил от музеев временно оккупированного Крыма обращение об отмене решения Амстердамского апелляционного суда относительно передачи Киеву "скифского золота".

Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк, передает Agenzianova.

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"Жалоба подана. Следующий шаг — инициировать предварительный административный процесс", — сказал он.

Отмечается, что дата слушания в апелляции еще не назначена.

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