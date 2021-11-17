"Не чекали звідти удару": Кулеба розповів, як Лукашенко "підклав свиню" Україні

Через Лукашенка Україна може мати нові проблеми. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі повністю підкорився планам Кремля щодо міграційного терору, чим створив загрозу прориву мігрантів навіть в Україну, яких Росія використовує як гібридну зброю проти країн. Про це розповів в ефірі "1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив важливість не пропустити міграційний потік на територію України ще й тим, що Росія може скористатися цим і відправити до нас диверсантів під виглядом біженців.

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"В Україні ніколи не було жодної людини, яка могла б собі уявити ситуацію, що Білорусь стане загрозою для України. На жаль, так вийшло, що Олександр Лукашенко зробив свій вибір та повністю підпорядкував свої дії інтересам президента Росії Володимира Путіна. Справді, кордон не зміцнювався. Ми не чекали звідти удару. Але зараз посиленим темпом буде докладено всіх зусиль щодо зміцнення кордону. Це буде і інженерна, і фізична присутність, і обмін розвідувальними даними – посилена прикордонна розвідка. Все для того, щоб максимально захистити наш кордон на північному фланзі", – сказав Кулеба.

Україна вже готується до можливого штурму мігрантів