"Не ждали оттуда удара": Кулеба рассказал, как Лукашенко "подложил свинью" Украине

Из-за Лукашенко у Украины могут быть новые проблемы. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси полностью подчинился планам Кремля по миграционному террору, чем создал угрозу прорыва мигрантов даже в Украину, которых Россия использует как гибридное оружие против стран. Об этом рассказал в эфире "1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он объяснил важность не пропустить миграционный поток на территорию Украины еще и тем, что Россия может этим воспользоваться и отправить к нам диверсантов под видом беженцев.

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"В Украине никогда не было ни одного человека, который мог бы себе представить ситуацию, что Беларусь станет угрозой для Украины. К сожалению, так получилось, что Александр Лукашенко сделал свой выбор и полностью подчинил свои действия интересам президента России Владимира Путина. Действительно, граница не укреплялась. Мы не ждали оттуда удара. Но сейчас усиленным темпом будут приложены все усилия по укреплению границы. Это будет и инженерное, и физическое присутствие, и обмен разведывательными данными – усиленная пограничная разведка. Все для того, чтобы максимально защитить нашу границу на северном фланге", – сказал Кулеба.

Украина уже готовится к возможному штурму мигрантов