"Не впевнений, що знайдуть" – Зеленський про нападників на Шефіра

Зеленський не впевнений, що буде можливо знайти тих, хто влаштував замах на його помічника / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що правоохоронці зможуть знайти зловмисників, які стріляли в першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це лідер держави заявив у коментарі телеканалу "Дім".

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"Будемо чекати слідства. Я думаю, будуть предметно і безкомпромісно шукати виконавців замаху. Я не впевнений, що знайдуть, але будуть робити все, щоб знайти. Проте ми живемо в інший час. Це не замах на журналістів, які були до мого терміну, коли ми не розуміли і не могли впливати на ситуацію. Зараз, думаю, правоохоронці відкритіше працюють, ніяких залякувань, просто треба зробити свою роботу і відповідні висновки", – сказав Зеленський.

Президент зазначив: підозрілим видається факт, що у російських і деяких українських ЗМІ позиція щодо можливої причини замаху збігається.

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"Я б звернув увагу на кілька речей. По-перше, щоб журналісти проаналізували риторику тих чи інших українських і російських ЗМІ, де вона збігається. Мені здається, такий аналіз їм допоможе, і журналістам, і суспільству, і правоохоронцям. Це що я сам побачив, швидку і, як мені здається, відпрацьовану реакцію", – сказав Зеленський.

Замах

Вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили понад 10 куль.

Внаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

Глава Нацполіції України Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на Шефіра. Серед інших розглядається версія про причетність іноземних спецслужб.