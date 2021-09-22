"Не уверен, что найдут" – Зеленский о нападавших на Шефира

Зеленский не уверен, что будет возможно найти тех, кто покушался на его помощника / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что правоохранители смогут найти злоумышленников, которые стреляли в первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом лидер Украины заявил в комментарии телеканалу "Дом".

Реклама

"Будем ждать следствия. Я думаю, будут предметно и бескомпромиссно искать исполнителей покушения. Я не уверен, что найдут, но будут делать все, чтобы найти. Тем не менее, мы живем в другое время. Это не покушения на журналистов, которые были до моего срока, когда мы не понимали и не могли влиять на ситуацию. Сейчас, думаю, правоохранители более открыто работают, никаких запугиваний, просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что подозрительным выглядит факт, что у российских и некоторых украинских СМИ позиция относительно возможной причины покушения совпадает.

Реклама

"Я бы обратил внимание на несколько вещей. Во-первых, чтобы журналисты проанализировали риторику тех или других украинских и российских СМИ, где она совпадает. Мне кажется, такой анализ им поможет, и журналистам, и обществу, и правоохранителям. Это что я сам увидел, быструю и как мне кажется, отработанную реакцию", – сказал Зеленский.

Покушение

Утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По авто выпустили более 10 пуль.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на Шефира. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб.