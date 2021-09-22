Майже як у Меркель, але без броні – чим відрізняються Audi Шефіра і канцлера ФРН

Сергій Шефір, як і Меркель, їздить на Audi A8 L. Щоправда, у помічника Зеленського новіша модель, але не броньована

Сергій Шефір вважає за краще їздити на автомобілі тієї ж марки і моделі, якою користується канцлер ФРН. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області стався замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Невідомі зловмисники розстріляли з автомата автомобіль чиновника, в результаті чого поранення отримав водій, сам Шефір не постраждав.

Загалом в автомобіль Шефіра влучило понад десять куль, в водія – три. В Офісі президента вже назвали інцидент спробою демонстративного вбивства. Як ведеться розслідування замаху на першого помічника Зеленського, ким можуть бути виконавці, організатори і замовники – читайте на сайті "Сьогодні".

На місці замаху на Шефіра проводять слідчі дії. Фото: колаж "Сьогодні"

На чому їздить Шефір

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Сергій Шефір потрапив під обстріл, перебуваючи в автомобілі Audi A8 L 50 TDI. Ця модель в кузові (D5) надійшла в продаж 2017 року. Сьогодні ціни на такий автомобіль в українських салонах стартують від 2,5 мільйона гривень.

Ціни на Audi A8 L 50 TDI в українських салонах стартують від 2,5 млн грн

Флагманський седан Audi отримав вдосконалені системи та обладнання, а також функції автопілота. Під час руху системи допомоги водієві, кількість яких може досягати 41, розпізнають і аналізують обстановку, при необхідності надають додаткову інформацію та беруть управління на себе, коли ситуація стає критичною.

Камери відеоогляду, допомога при паркуванні, сучасна система мультимедії з 12-сенсорним HD-дисплеєм доповнюють комфорт водія і пасажирів. Подушки безпеки для водія і пасажирів, система захисту від бічних зіткнень, 3-точкові ремені безпеки забезпечують безпеку в разі ДТП, але, на жаль, не гарантують захист від збройного нападу.

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Системи безпеки не гарантують захист від збройного нападу. Фото: pravda.com.ua

На чому їздить Меркель

Ангела Меркель їздить на броньованому Audi A8 L Security в кузові D4, який випускався з 2009 по 2017 рік.

Audi A8 L Security є найдорожчим седаном у всій модельній лінійці Audi, який обходиться замовникові приблизно вп'ятеро-вшестеро дорожче, ніж звичайний, "цивільний" Audi A8 L. Близько 750 тисяч доларів.

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Цю модель збирають в спеціальному цеху заводу Audi в німецькому місті Неккарзульмі. Бронювання одного автомобіля займає близько 400 годин копіткої праці.

Audi A8 L Security обходиться замовникові вшестеро дорожче, ніж звичайний Audi A8 L. Фото: chinadaily.com.cn

На кузові автомобіля встановлені внахльост прикручені сталеві листи, що забезпечують захист на стиках. По контуру дверей – пастки для куль і осколків. Пороги автомобіля і нижня частина кузова зроблені із застосуванням сплавів на основі алюмінію, що ускладнює установку вибухового пристрою з магнітним кріпленням або радіомаяка. При цьому автомобіль гарантовано витримує підрив ручної осколкової гранати європейського зразка HG85 і стійкий до стрільби з американської гвинтівки M16, німецького автомата Heckler & Koch G3, австрійського Steyer AUG і російського автомата Калашникова.

Зсередини скло покрите шаром полікарбонату. У салоні авто встановлена система кругового огляду, що дозволяє роздивитися на 360 градусів, не залишаючи броньованої капсули. Також є система нічного бачення: інфрачервона камера виявляє людей і великих тварин по ходу руху автомобіля і виводить картинку з попередженням на цифрову приладову панель.

В автомобілі також встановлено броньований акумулятор, система постачання чистим повітрям на випадок атаки із застосуванням газу і колісні диски, здатні фіксувати шини при втраті тиску.

Audi A8 L Security Ангели Меркель коштує близько 750 тисяч доларів. Фото: picture-alliace/dpa

Політикам рекомендують пересідати в "броню"

До слова, після замаху на Сергія Шефіра народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива порадив колегам користуватися броньованим автомобілями а також возити з собою зброю.

"Дуже рекомендую політикам пересідати в "броню" і возити з собою зброю, щоб не стати легкою здобиччю. Що взагалі-то я давно і роблю. В цій країні сьогодні розраховувати можна і потрібно тільки на свої сили", – заявив Кива.

Ілля Кива: "Рекомендую політикам пересідати в "броню" і возити з собою зброю" / Фото: Telegram

Ймовірно, якби у Сергія Шефіра був броньований автомобіль, наприклад, такий, як у Ангели Меркель, він би зміг захистити водія від поранень, а можливо, і взагалі виключив би можливість замаху.

Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили понад 10 куль.

У результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували до лікарні "Феофанія".