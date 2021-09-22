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Замах на Шефіра: по авто випустили більше 10 куль

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
22 вересня, 11:28
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В результаті нападу постраждав водій
Напад на Сергія Шефіра
Напад на Сергія Шефіра

Міністерство внутрішніх справ підтвердило обстріл авто першого помічника президента України Сергія Шефіра.

"Сьогодні, близько 10 години ранку, недалеко від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звернулися до всіх, хто має інформацію, дзвонити на гарячу лінію 102.

Замах на Сергія Шефіра

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Сьогодні, 22 вересня, стало відомо про напад на авто першого помічника президента України. Напад стався поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

В результаті нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір в шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинців.

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