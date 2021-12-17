Не приймати Україну до НАТО: Росія опублікувала проєкт угоди зі США

Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Колаж "Сьогодні"

Росія передала США проєкт договору щодо гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу, зокрема й Україну.

Відповідний текст оприлюднений Міністерством закордонних справ РФ.

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Сам документ було передано ще 15 грудня, але без подробиць. Наразі оприлюднені подробиці.

"Розраховуємо, що на основі наших проєктів договору та угоди США найближчим часом вступлять у серйозні переговори з Росією щодо критично важливого для підтримки миру та стабільності питання", – заявили у МЗС.

Що в самому договорі

США та РФ не мають використовувати територію інших держав з метою підготовки або здійснення збройного нападу проти іншої сторони, або інших дій, що зачіпають корінні інтереси безпеки однієї зі сторін.

США зобов'язуються виключити подальше розширення НАТО у східному напрямку , відмовитися від прийому до Альянсу держав, які раніше входили до СРСР (зокрема України).

, відмовитися від прийому до Альянсу держав, які раніше входили до СРСР (зокрема України). Учасники, які є державами-членами НАТО, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення Альянсу, зокрема приєднання України , і навіть інших країн.

, і навіть інших країн. США не мають створювати військові бази на території держав колишнього СРСР або використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двостороннє військове співробітництво.

Росія та США мають утримуватися від розміщення своїх збройних сил та озброєнь, зокрема в рамках міжнародних організацій, військових союзів чи коаліцій, у районах, де таке розгортання сприймалося б іншою стороною як загроза.

Забороняються польоти бомбардувальників, перебування кораблів у зонах, звідки існує загроза нанесення удару, а також розміщення ракет середньої та малої дальності.

Росія та США мають згорнути всю інфраструктуру для розміщення ядерної зброї, яка перебуває за межами їхньої країни (така інфраструктура в американців є у кількох країнах Європи).

Ті ж гарантії Москва вимагає і від країн-членів НАТО. Також Росія та Альянс підтверджують, що не розглядають одне одного як противників.

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Путін не хоче пускати Україну до НАТО

Нещодавно президент РФ Володимир Путін зажадав від США дати Росії гарантії нерозширення НАТО на Схід, тобто не брати Україну до Альянсу, а натомість нібито готовий припинити військову ескалацію навколо нашої країни.

7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України. Пізніше Байден пояснив свою позицію Зеленському щодо НАТО.

16 грудня у Брюсселі президент України зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили і перспективи членства нашої країни в Альянсі, і війська РФ поблизу українських кордонів. Зеленський звернувся до НАТО через загрозу Росії.

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Водночас Столтенберг зробив жорстку заяву стосовно Росії. Він зазначив, що саме РФ є агресором та країною, яка вкрала чужі території.