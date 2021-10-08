Не виключають отруєння: у МВС є дві версії смерті Полякова – ЗМІ

У копів є дві версії смерті Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністерство внутрішніх справ України, незважаючи на результати розтину, не виключає, що смерть народного депутата Антона Полякова могла бути умисним вбивством.
Про це пише "Страна" з посиланням на особисті джерела в правоохоронних органах.
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Версії смерті Антона Полякова
За даними ЗМІ, правоохоронці відпрацьовують дві версії смерті Антона Полякова.
"Версій дві. Або він сам отруївся чимось, або його отруїли. От знайдемо, де він був і що робив перед посадкою в таксі, і багато буде зрозуміло", – сказало джерело.
Що відомо про Антона Полякова?
- Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
- Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
- А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020 році став членом партії "За майбутнє".
- Також Поляков відомий тим, що подав понад шість тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених із ринку банків.
- 8 жовтня Поляков помер у Києві. За результатами розтину, його смерть наступила внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Напередодні смерті депутат розповідав, що "Слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.