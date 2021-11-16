"Не дамо зруйнувати "нормандський формат": Кулеба попередив Росію

Кулеба зробив заяву щодо "нормандського формату". Колаж "Сьогодні"

Україна разом із західними партнерами наполягатиме на проведенні переговорів щодо Донбасу та змусить Росію сісти за стіл переговорів, не дозволивши зруйнувати "нормандський формат".

Про це заявив в ефірі ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він учора провів зустріч із міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. За його словами, 100% часу розмови було присвячено виключно українському питанню та перспективам "нормандського формату".

Кулеба зазначив, що Франція, Німеччина та Україна наполягатимуть на "нормандській зустрічі" на рівні міністрів, від якої продовжує відмовлятися голова МЗС РФ Сергій Лавров.

"І так само працюватимемо над організацією саміту лідерів "нормандського формату". Ми не дамо Росії розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками. Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю", – заявив голова МЗС України.

"Нормандська зустріч" ніяк не відбудеться