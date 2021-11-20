НАТО прийшло на допомогу: на кордоні з Білоруссю з'явилася нова військова база

По обидва боки кордону ЄС тепер багатолюдно / Колаж "Сьогодні"

Обстановка на східних кордонах Європейського Союзу залишається напруженою. Тому збройні сили Литви створили передову оперативну базу НАТО за 6 км від кордону з Гродненською областю Білорусі.

Про це повідомила прес-служба Збройних сил Литви.

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Під боком у батька

Як зазначають литовські силовики, база необхідна для допомоги прикордонникам, оскільки десятки мігрантів із Білорусі щодня намагаються потрапити до Литви.

База оперативного реагування була організована на території промислової зони в Друскінінкаї. Тут військовослужбовці підрозділів тилу Збройних сил Литви встановили всю звичайну інфраструктуру: намети, що опалюються, їдальню, санітарні зони, технічні автостоянки, їдальню, забезпечили електропостачання, освітлення та інші необхідні послуги для постійного проживання.

Спроби прориву

Польські прикордонники у зведенні минулої доби повідомили, що спроби прориву на їхню територію продовжуються.

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"Вчора... було кілька спроб силою перетнути кордон. Найбільша група складалася з приблизно 200 іноземців, інші – по 10 людей. Іноземці поводилися агресивно: вони жбурлялися камінням, петардами, використовували сльозогінний газ", – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

У відомстві зазначили, що у п'ятницю було зафіксовано 195 спроб незаконного перетину кордону, тоді як у четвер таких було 250, а в середу – 501.

За даними Держприкордонкомітету Білорусі, у ніч проти 20 листопада польські прикордонники намагалися повернути їм близько 350 нелегальних мігрантів, литовські — понад 140. Про це повідомляє агентство Белта .

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Обстановка