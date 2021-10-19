Догрався? ДБР попросили розслідувати справу про улюблену шапці Ківи

День тому в ДБР занесли заяву проти народного депутата Ківи / Колаж "Сьогодні"
В Державне бюро розслідувань (ДБР) українські націоналісти подали заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи. Заява стосується публічного використання радянських символів, заборонених відповідним законом України.
Про це повідомляється на телеграм-каналі лідера організації Національної опору.
"Жодна тупа мразь не має права в Україні так висловлюватись про наших героїв, як це робив цей пустоголовий імбецил. Нам постійно кажуть, робіть все по закону. От спробував по закону. Глянемо на результат, якщо не допоможе в хід підуть старі добрі патріотичні вуличні заходи", – написав у телеграмі лідер організації Олексій Свинаренко.
"Подвиги" Ківи
- Історія, про яку йде мова в заяві націоналіста, сталася ще навесні, коли Ківа привітав з перемогою в "Великій Вітчизняній війні" в папасі з радянською символікою. Тоді Ківу навіть викликали з цього приводу на допит. Поки як свідка – справу почали за фактом поширення комуністичної символіки.
- Сам Ківа розповів, що завжди возить шапку із зіркою з собою і готовий понести покарання.
- Нещодавно народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери. Він зняв відео зі стріляниною з автомата і салютом, яке потім з образливими висловами на адресу українського героя виклав на своїй сторінці в Telegram.
- Ще раніше українські солдати не залишили непоміченим привітне відеопривітання депутата Іллі Ківи президента Росії Володимира Путіна з вдень народження. Військові з передової записали у відповідь ролик, а Ківа пообіцяв забрати їх з окопів.