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Догрався? ДБР попросили розслідувати справу про улюблену шапці Ківи

Ірина Ковальчук
19 жовтня, 18:29
Націоналісти пригрозили Ківі і... віднесли заяву проти нардепа в ДБР

День тому в ДБР занесли заяву проти народного депутата Ківи / Колаж "Сьогодні"

В Державне бюро розслідувань (ДБР) українські націоналісти подали заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи. Заява стосується публічного використання радянських символів, заборонених відповідним законом України.

Про це повідомляється на телеграм-каналі лідера організації Національної опору.

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"Жодна тупа мразь не має права в Україні так висловлюватись про наших героїв, як це робив цей пустоголовий імбецил. Нам постійно кажуть, робіть все по закону. От спробував по закону. Глянемо на результат, якщо не допоможе в хід підуть старі добрі патріотичні вуличні заходи", – написав у телеграмі лідер організації Олексій Свинаренко.

"Подвиги" Ківи

  • Історія, про яку йде мова в заяві націоналіста, сталася ще навесні, коли Ківа привітав з перемогою в "Великій Вітчизняній війні" в папасі з радянською символікою. Тоді Ківу навіть викликали з цього приводу на допит. Поки як свідка – справу почали за фактом поширення комуністичної символіки.
  • Сам Ківа розповів, що завжди возить шапку із зіркою з собою і готовий понести покарання.
  • Нещодавно народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери. Він зняв відео зі стріляниною з автомата і салютом, яке потім з образливими висловами на адресу українського героя виклав на своїй сторінці в Telegram.
  • Ще раніше українські солдати не залишили непоміченим привітне відеопривітання депутата Іллі Ківи президента Росії Володимира Путіна з вдень народження. Військові з передової записали у відповідь ролик, а Ківа пообіцяв забрати їх з окопів.

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