Доигрался? ГБР попросили расследовать дело о любимой шапке Кивы

День назад в ГБР занесли заявление против народного депутата Кивы / Коллаж "Сегодня"

В Государственное бюро расследований (ГБР) украинские националисты подали заявление с требованием открыть уголовное производство против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы. Заявление касается публичного использования советских символов, запрещенных соответствующим законом Украины.

Об этом сообщается на телеграм-канале лидера организации Национального сопротивления.

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"Занес в ГБР заявление по одному из преступлений, совершенных Кивой. Ни одна тупая мразь не имеет права в Украине так высказываться о наших героях, как это делал этот пустоголовый имбецил. Нам постоянно говорят, делайте все по закону. Вот попытался по закону. Посмотрим на результат, если не поможет в ход пойдут старые добрые патриотические уличные мероприятия", – написал в Телеграме лидер организации Алексей Свинаренко.

"Подвиги" Кивы

История, о которой идет речь в заявлении националиста, произошла еще весной, когда Кива поздравил с победой в "Великой Отечественной войне" в папахе с советской символикой. Тогда Киву даже вызывали по этому поводу на допрос. Пока как свидетеля – дело начали по факту распространения коммунистической символики.

Сам Кива рассказал, что всегда возит шапку со звездой с собой и готов понести наказание.

Недавно народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры. Он снял видео со стрельбой из автомата и салютом, которое затем с нелицеприятными высказываниями в адрес украинского героя выложил на своей странице в Telegram.

Еще ранее украинские солдаты не оставили незамеченным радушное видеопоздравление депутата Ильи Кивы президента России Владимира Путина с днем рождения. Военные с передовой записали ответный ролик, а Кива пообещал забрать их из окопов.