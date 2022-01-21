"На Порошенка накинули вуздечку": названо серйозну поразку п'ятого президента

Рішення Печерського райсуду Києва відпустити п'ятого президента України Петра Порошенка під особисте зобов'язання схоже на перемогу політика, проте насправді для Порошенка це стало стратегічною поразкою.
Така думка в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив політолог Руслан Бортник.
"Ця ситуація була схожа нібито на перемогу Порошенка. Можливо, тактично, на перший погляд, кон'юнктурно воно так і є. Але це не перемога Порошенка у стратегічному плані, бо у стратегічному плані це рішення означає, що тепер на Петра Олексійовича накинули прокурорську слідчу вуздечку", – пояснив експерт.
За його словами, тепер слідчі органи контролюватимуть кожен крок п'ятого президента:
"Якщо Петро Олексійович захоче брати участь у будь-яких політичних заходах, конференціях, зборах, до посольства США захоче сходити, йому цього дня можуть банально призначити допит у слідчого, щоб він нікуди не ходив. Більше того – у нього відібрали закордонний паспорт, позбавили його можливості ефективної конфіденційної комунікації із західними партнерами".
Як зазначив Бортник, стратегічно Петра Порошенка втягли у канву дуже токсичної для нього справи.
"Тепер я переконаний – до наступних президентських виборів тягнеться ця справа – серіалами, сезонами, з новими показаннями, вона розділиться на кілька гілок. Суперечки щодо запобіжного заходу, суперечки щодо суті справи, оскарження різних рішень слідчих і суддів, це все розгалужується як дерево, але все це дерево інформаційно використовуватиметься для підняття та нагадування звинувачення – "торгівлі на крові", звинувачення щодо того, що Петро Порошенко разом із Медведчуком торгували, коли українські солдати гинули. Тому стратегічно – це поразка Петра Порошенка", – наголосив він.
На думку експерта, перемогою для Порошенка "було б лише виправдання, відхилення взагалі запобіжного заходу".
"Адвокати і сам Петро Порошенко чудово це розуміють. Похід на Банкову був "пірровою перемогою", гарною міною за поганої гри", – додав Бортник.
Справа Порошенка
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто він був відправлений за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.
- Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ГБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув до закордонної поїздки, яка тривала місяць.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.