У Порошенка таки забрали паспорти — документ

У п'ятого президента Петра Порошенка після суду про запобіжний захід відібрали закордонний та внутрішній паспорти. Рішення Печерського суду опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Крім цього, Петро Порошенко не повинен виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Також він зобов'язаний прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду.
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Сам Порошенко заявив, що таке рішення обмежує його політичну діяльність як усередині країни, так і поза її межами.
Вже намагалися відібрати паспорт
У Петра Порошенка намагалися відібрати паспорт відразу після прильоту із Варшави 17 січня. Тоді під час паспортного контролю політика зустріли слідчі Державного бюро розслідувань. У політика забрали паспорт під час проходження прикордонного контролю та довго не повертали.
Згодом паспорт Порошенка повернули і пропустили через прикордонний контроль. П'ятий президент розповів, що, за словами прикордонників, затримка була спричинена процесом встановлення його особи.
"У них великі сумніви, що я Порошенко. Вони більш ніж 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуску мене на територію України. Так сильно вони нас чекали, так сильно вони нас бояться, – сказав він.
Суд у справі Порошенка
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники. У день приїзду слідчі ДБР намагалися вручити політику повістку до суду, однак не змогли цього зробити.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі один мільярд гривень.
- Суд на першому засіданні не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, ухвалу рішення у справі перенесли на 19 січня, 14:00.