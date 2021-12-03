"На карту поставлені інтереси НАТО": генерал США про вторгнення РФ в Україну

Американський генерал Марк Міллі стурбований військовою активністю Росії поблизу України. Колаж "Сьогодні"

Америка стежить за накопиченням військ Росії поблизу України. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що це загроза не тільки для українців, але й зачіпає інтереси НАТО.

Про це пише Reuters.

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За його словами, військова активність біля України викликає велике занепокоєння у Вашингтоні, а російська риторика здається дедалі різкішою.

"Тут на карту поставлені важливі інтереси національної безпеки Сполучених Штатів і держав-членів НАТО, якщо росіяни вчинять відкритий акт агресивних дій у військовому відношенні проти держави (України), незалежної з 1991 року", – сказав Міллі.

Американський генерал стурбований кількістю військ РФ поблизу України та заявив, що США уважно стежать за ситуацією.

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"Я не збираюся розповідати вам, що ми відслідковуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми відстежуємо їх усі. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння, і ми продовжимо моніторинг", – наголосив він.

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