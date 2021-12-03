"На карту поставлены интересы НАТО": генерал США о вторжении РФ в Украину

Американский генерал Марк Милли обеспокоен военной активностью России вблизи Украины. Коллаж "Сегодня"

Америка следит за скоплением войск России вблизи Украины. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отмечает, что это угроза не только для украинцев, но и затрагивает интересы НАТО.

Об этом пишет Reuters.

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По его словам, военная активность возле Украины вызывает большую озабоченность в Вашингтоне, а российская риторика кажется все более резкой.

"Здесь на карту поставлены важные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и государств-членов НАТО, если русские совершат открытый акт агрессивных действий в военном отношении против государства (Украины), которое независимое с 1991 года", – сказал Милли.

Американский генерал обеспокоен количеством войск РФ вблизи Украины и заявил, что США пристально следят за ситуацией.

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"Я не собираюсь рассказывать вам, что мы отслеживаем, а также индикаторы или предупреждения разведки, но мы отслеживаем их все. И сейчас там достаточно информации, чтобы вызывать серьезное беспокойство, и мы продолжим мониторинг", – подчеркнул он.

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