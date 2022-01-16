На чому летить Порошенко до України та скільки коштує квиток – фото

Петро Порошенко. / Фото: Колаж: Сьогодні
П'ятий президент України Петро Порошенко прилітає до України 17 січня рейсом з Варшави.
Про це повідомив сам експрезидент, опублікувавши відеозвернення до голови держави Володимира Зеленського та анонсувавши повернення в Україну.
На сайті аеропорту "Жуляни" вказується, що літак компанії Wizz Air із Варшави прилітає о 09:10:
На офіційному сайті Wizz Air йдеться, що вартість квитка на цей рейс становить від 179 злотих (1 258,88 грн):
Водночас ціни варіюються від 179 злотих (1 258,88 грн, без багажу) до 453 злотих (3 185,89 грн, із багажем):
Також зазначена марка літака – Airbus A321neo – це найбільший представник нового сімейства літаків Airbus A320neo розробки європейського концерну Airbus. Лайнер являє собою глибоку модернізацію популярного пасажирського авіалайнера Airbus A321 з двигунами нового покоління і більшими законцівками крила (шарклетами).
Airbus A321neo виробляються серійно та експлуатуються в авіакомпаніях з квітня 2017 р.:
Порошенко в економкласі
П'ятого президента неодноразово помічали на різних рейсах в економкласі. Наприклад, Петра Порошенка бачили на рейсі в салоні економкласу, який прямував до Харкова.
Водночас російський режисер Ілля Хржановський повідомив, як бачив у салоні літака економкласу Петра Порошенка:
"Я вірю у всю цю історію демократичну, і в те, що влада змінюється. Я летів у літаку і бачив, як до економкласу входить Порошенко. У Росії це неможливо", – зазначив Хржановський.
Але бувають і чартери
На Радіо Свобода показали, як п'ятий президент літав на таємний відпочинок на Мальдіви саме чартерним рейсом Falcon 7X. Переліт Київ-Мале-Київ з урахуванням перебування літака на Мальдівах протягом 7 днів коштує 154 000 євро. Або переліт Київ-Мале, Мале-Київ із поверненням літака через 7 днів – 119 тисяч євро.
Але був і Ан-148
Також тоді ще президент Петро Порошенко у 2015 році віддав перевагу літаку вітчизняного виробництва – Ан-148. Саме на літаку цього типу з бортовим номером UR-UKR він здійснив візит до Ер-Ріяда 24 січня.
Підозра п'ятому президентові
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили підозру. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що і в кого шукали силовики.
- Окрім цього, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого президента держави Петра Порошенка.