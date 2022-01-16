На чому летить Порошенко до України та скільки коштує квиток – фото

Петро Порошенко. / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко прилітає до України 17 січня рейсом з Варшави.

Про це повідомив сам експрезидент, опублікувавши відеозвернення до голови держави Володимира Зеленського та анонсувавши повернення в Україну.

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На сайті аеропорту "Жуляни" вказується, що літак компанії Wizz Air із Варшави прилітає о 09:10:

На офіційному сайті Wizz Air йдеться, що вартість квитка на цей рейс становить від 179 злотих (1 258,88 грн):

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Водночас ціни варіюються від 179 злотих (1 258,88 грн, без багажу) до 453 злотих (3 185,89 грн, із багажем):

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Також зазначена марка літака – Airbus A321neo – це найбільший представник нового сімейства літаків Airbus A320neo розробки європейського концерну Airbus. Лайнер являє собою глибоку модернізацію популярного пасажирського авіалайнера Airbus A321 з двигунами нового покоління і більшими законцівками крила (шарклетами).

Airbus A321neo виробляються серійно та експлуатуються в авіакомпаніях з квітня 2017 р.:

Порошенко в економкласі

П'ятого президента неодноразово помічали на різних рейсах в економкласі. Наприклад, Петра Порошенка бачили на рейсі в салоні економкласу, який прямував до Харкова.

Водночас російський режисер Ілля Хржановський повідомив, як бачив у салоні літака економкласу Петра Порошенка:

"Я вірю у всю цю історію демократичну, і в те, що влада змінюється. Я летів у літаку і бачив, як до економкласу входить Порошенко. У Росії це неможливо", – зазначив Хржановський.

Але бувають і чартери

На Радіо Свобода показали, як п'ятий президент літав на таємний відпочинок на Мальдіви саме чартерним рейсом Falcon 7X. Переліт Київ-Мале-Київ з урахуванням перебування літака на Мальдівах протягом 7 днів коштує 154 000 євро. Або переліт Київ-Мале, Мале-Київ із поверненням літака через 7 днів – 119 тисяч євро.

Але був і Ан-148

Також тоді ще президент Петро Порошенко у 2015 році віддав перевагу літаку вітчизняного виробництва – Ан-148. Саме на літаку цього типу з бортовим номером UR-UKR він здійснив візит до Ер-Ріяда 24 січня.

Підозра п'ятому президентові