М'ясо по 20 грн для Тищенка. На ринку зробили спецпропозицію для депутата (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"

На ринках України почали з'являтися спеціальні пропозиції для народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який нещодавно потрапив у конфуз із цінами на продукти. Тоді він заявив, що купує на Бессарабському ринку яловичину по 20 грн за кілограм, а гречку – по 12, хоча насправді ці товари коштують набагато дорожче. Тепер йому пропонують м'ясну обрізь по 20 грн.

Відповідне фото опублікували у Instagram.

Реклама

Очевидно, продавці вирішили потролити нардепа. Зауважимо, що на представлених кавалках м'яса зовсім небагато. Здебільшого це неліквідний товар.

Конфуз Тищенка з цінами на продукти