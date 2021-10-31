М'ясо по 20 грн для Тищенка. На ринку зробили спецпропозицію для депутата (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"
На ринках України почали з'являтися спеціальні пропозиції для народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який нещодавно потрапив у конфуз із цінами на продукти. Тоді він заявив, що купує на Бессарабському ринку яловичину по 20 грн за кілограм, а гречку – по 12, хоча насправді ці товари коштують набагато дорожче. Тепер йому пропонують м'ясну обрізь по 20 грн.
Відповідне фото опублікували у Instagram.
Очевидно, продавці вирішили потролити нардепа. Зауважимо, що на представлених кавалках м'яса зовсім небагато. Здебільшого це неліквідний товар.
Конфуз Тищенка з цінами на продукти
- Нещодавно у кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, та любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати смішні цифри. Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.
- Також нам там розповіли, яке насправді сало купує Тищенко. Продавці зауважили, що нардеп – частий покупець на Бессарабському ринку.
- У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн з огляду на те, що тепер її ціна вже перевищує 40 грн.