Мясо по 20 грн для Тищенко. На рынке сделали спецпредложение для депутата (фото)

Фото: коллаж "Сегодня"
На рынках Украины стали появляться специальные предложения для народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который недавно попал в конфуз с ценам на продукты. Тогда он заявил, что покупает на Бессарабском рынке говядину по 20 грн за килограмм, а гречку по 20, хотя в реальности эти товары стоят дороже. Сейчас ему предлагают мясные обрезки по 20 грн.
Соответствующее фото опубликовали в Instagram.
По всей видимости, продавцы решили потроллить нардепа. Заметим, что на представленных обрезках мяса совсем немного. В основном, это неликвидный товар, который вряд ли можно найти на прилавках.
Конфуз Тищенко с ценами на продукты
- Недавно в кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Но неожиданно стал называть смешные цифры. Журналисты "Сегодня" сходили на этот рынок и увидели реальные цены.
- Также нам там рассказали, какое на самом деле сало покупает Тищенко. Продавцы отметили, что нардеп – частый покупатель на Бессарабском рынке.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.