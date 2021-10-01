"Ми скидалися, але не на літак": "слуги народу" вже в Трускавці (відео)

Депутати висадилися з поїзда, поспілкувалися з журналістами і роз'їхалися по готелях. Колаж "Сьогодні"

Поїзд депутатів "Слуги народу" вже прибув до Трускавця, і народні обранці роз'їхались по готелях. Вони стверджують – за все будуть платити самі. Нардепи поділилися враженнями від поїздки і розповіли, що буде далі.

Нардеп Тетяна Циба

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"Доїхали нормально. Хочу підкреслити, що ми їхали на поїзді за свій рахунок. Нам допомогли організовано забронювати місця (в готелях), але ми також самі оплачуємо своє проживання".

Нардеп Олексій Жмеренецький

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"Ми не вибрали літак, тому що дуже важливо підтримати корпоративний дух. Реально в кожному купе обговорювалася якась реформа".

Він теж підтвердив, що "слуги" самі за все платять.

"Ми скидалися. Гроші заносили в наш секретаріат. Централізовано купували квитки, але за свій рахунок. Зараз, я так розумію, ми будемо оплачувати готель. Номери заброньовані".

Нардеп Єгор Чернєв

"Є три варіанти готелів, але поки не знаю ... Поки що, крім програми, я не бачив інших форматів. У нас є внутрішні питання, які повинні бути вирішені. Подивимося, можливо, будуть кадрові питання".

Також депутат зазначив, що можливо в Трускавець ще приїде генпрокурор Ірина Венедіктова, а щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова сказав, що не бачив, щоб в поїзді збиралися підписи.

Євген Брагар

"Розподіляв секретаріат фракції. Мені прислали, що я повинен оселитися в (готелі) "Mirotel", – сказав він, відповідаючи на питання про заселення в Трускавці.

Відзначимо, що "слуги" заселилися в Rixos Prykarpattya ще вранці, але журналістів туди досі не пускають, хоча саме в цьому готелі знаходиться пресцентр. Охорона сказала пресі почекати до 14:00, а пресцентр починає роботу о 15:00.

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.

Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.