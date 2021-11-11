"Ми не дозволимо залякати нас". У ЄС відповіли на газові погрози Лукашенка

Лукашенко швидко отримав відповідь на свої погрози/Колаж "Сьогодні"
Євросоюз дуже швидко відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на його погрози перекрити транзит газу до Європи у разі закриття європейських кордонів. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.
Його слова передає німецька агенція DW.
Безпека постачання газу
"У питаннях постачання газу ми маємо максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками – державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", – заявив єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції в Брюсселі в четвер, 11 листопада.
Джентілоні також розповів, що країни ЄС розробляють оборонну концепцію Євросоюзу. У документі під назвою "Стратегічний компас ЄС" буде окремо прописано і питання безпеки постачання газу до країн ЄС.
Погрози від Мінська
Нагадаємо, що вранці 11 листопада пресслужба Лукашенка поширила його заяву, в якій диктатор обурюється і загрожує на тлі влаштованої ним же кризи з мігрантами.
"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити", – передає БЕЛТА слова Лукашенка.
Ситуація
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- 11 листопада прессекретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін у Twitter повідомив, що у Мінську збирають велику групу мігрантів із дітьми, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.
- Лукашенка помітив війська НАТО на своєму кордоні та доручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам забезпечити контроль на кордоні.
- Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима і відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.