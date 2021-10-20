Мураєв: Офіс президента вимагає продати 50% телеканалу "НАШ"

Лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв розповів про тиск з боку влади, про примус, шантаж і погрози з метою продажу 50% частки телеканалу "НАШ". Заява було зроблено на тлі скандалу з висловлюванням ведучою ток-шоу "Зворотний відлік" Мирослави Барчук, що Офіс президента тисне на програму і контролює виступи в ефірах нардепів "Слуги народу" .

Про це Євген Мураєв заявив в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" .

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Тиск на "НАШ"

"Половину каналу у мене хочуть купити, надсилаючи постійно якихось людей. Вимагають увійти в частку каналу. Я говорю правду, краще от не смикайте мене... Ще раз я повторюю, вони змушують продати частку в телеканалі та загрожують, шантажують закриттям і позбавленням ліцензії. Ще раз тут скажу – цього не буде. Вони намагалися зробити це через різних людей – близьких, далеких від мене, шантажем, погрозами, чим завгодно. Цього не буде і ми будемо працювати, будемо виконувати свою журналістську роботу", – заявив Мураєв.

Саме тому, за словами Мураєва, було вирішено передати права на телеканал трудовому колективу: "Зараз всі журналісти і ведучі володіють цим телеканалом, тому що влада не тисне на журналістів, влада тисне на власників, змушуючи щось, як прищепило робити в інтересах Офісу президента".

У діалозі з депутатом від "Слуги народу" Іриною Верещук Євген Мураєв спочатку зазначив, що все, що відбувається свідчить – чинна влада зробила досить багато помилок, які вже нічим прикрити і вона боїться відповідати на незручні для себе питання про ці помилки.

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Перепалка з "слугою"

Євген Мураєв не відразу зізнався про факт тиску на телеканал "НАШ". Дана заява прозвучала у відповідь на висловлювання Ірини Верещук, що Мураєв займається поширенням дезінформації.

Мураєв заявив, що спочатку представники партії влади перестали ходити до Шавіка Шустера, тепер ось на телеканал "UA: Перший". "Цей телеканал ніхто не дивиться, але на нього теж тиснуть. Тому що, як Зеленський сказав: "Це – державний канал"? Але немає державного каналу. Вони сприймають, що якщо вони виділяють наші податки на утримання телеканалу, то це державний телеканал" , – зауважив Мураєв.

На що Ірина Верещук відповіла, що вона була в минулу п'ятницю на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" і що її опонент просто поширює дезінформацію. Також Ірина двічі спробувала отримати уточнення, що саме вимагає у Мураєва Офіс президента – купити частку в телеканалі або купити офіс, в якому телеканал знаходиться.

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Що було у Савіка

Днем шеф-редактор ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Дарина Тарасова, розповіла сайту "Сьогодні", що їх редакція програми часто стикається з тиском на свободу слова з боку влади.

"Це було при попередніх владах, триває і при нинішній. І за часів президентства Януковича, і при Порошенку влада завжди намагалася нав'язати нам зручних для себе опонентів і делегувати в ефір не тих, кого ми хотіли б запросити, а тих, кого вона вважала за потрібне. Незважаючи на те, що зараз в Україні при владі нове покоління політиків, методи взаємодії з медіа залишаються старими", – каже нам Тарасова.