"Мовчати не будемо" – коли ЗСУ почнуть стріляти на Донбасі

Поки перемир'я з боку окупаційних сил не діє, то Україна може дати відповідь / Колаж "Сьогодні"
В умовах очікуваного перемир'я на Донбасі немає заборони на вогонь у відповідь. У Збройних силах України визначили умови, за яких його вестимуть по супротивнику.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Інтерфакс.
В умовах перемир'я
Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони охороняють свою Батьківщину, захищають своїх мирних жителів, захищають самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили. Але знову-таки звертаю увагу, що ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо запроваджений режим припинення вогню, який, звичайно, дасть можливість уникнути втрат, які могли би бути", – зазначив Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ в Києві.
Головнокомандувач уточнив, що режим припинення вогню не забороняє ВСУ відкривати вогонь у відповідь. "Їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Ще раз звертаю увагу, що йдеться там не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання", – додав Залужний.
Обстановка на Донбасі
- Увечері 23 грудня стало відомо, що учасники Тристоронньої контактної групи домовилися – найближчим часом на Донбасі відновлюється перемир'я.
- Напередодні президент Росії Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповіли про загрози з боку України та США, які нібито завезли на Донбас хімічну зброю.
- За даними штабу ООС, з початку першої доби перемир'я з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Також стало відомо, що на переговорах Тристоронньої контактної групи російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас на період зимових свят.
- Ну а Путін у своєму репертуарі: 23 грудня під час традиційної пресконференції він заявив, що Київ готується за допомогою військової операції повернути собі окуповану частину Донбасу.