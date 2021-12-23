"Мовчати не будемо" – коли ЗСУ почнуть стріляти на Донбасі

Поки перемир'я з боку окупаційних сил не діє, то Україна може дати відповідь / Колаж "Сьогодні"

В умовах очікуваного перемир'я на Донбасі немає заборони на вогонь у відповідь. У Збройних силах України визначили умови, за яких його вестимуть по супротивнику.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Інтерфакс.

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В умовах перемир'я

Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони охороняють свою Батьківщину, захищають своїх мирних жителів, захищають самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили. Але знову-таки звертаю увагу, що ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо запроваджений режим припинення вогню, який, звичайно, дасть можливість уникнути втрат, які могли би бути", – зазначив Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ в Києві.

Головнокомандувач уточнив, що режим припинення вогню не забороняє ВСУ відкривати вогонь у відповідь. "Їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Ще раз звертаю увагу, що йдеться там не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання", – додав Залужний.

Обстановка на Донбасі