"Молчать не будем" – когда ВСУ начнут стрелять на Донбассе

Пока перемирие со стороны оккупационных сил не действует, значит Украина может дать ответ / Коллаж "Сегодня"
В условиях ожидаемого перемирия на Донбассе нет запрета на ответный огонь. В Вооруженных силах Украины определили условия, при которых он будет вестись по противнику.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает агентство "Интерфакс".
В условиях перемирия
"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей, защищают сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали. Но опять-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, позволит избежать потерь, которые могли бы быть", – сказал Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженными силами Украины к 30-летию ВСУ в Киеве.
Главнокомандующий уточнил, что режим прекращения огня не запрещает открывать ответный огонь. "Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", – добавил Залужный.
Обстановка на Донбассе
- Вечером 23 декабря стало известно, что участники Трехсторонней контактной группы договорились – в ближайшее время на Донбассе восстанавливается перемирие.
- Накануне президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказали об угрозах со стороны Украины и США, которые завезли на Донбасс химическое оружие.
- По данным штаба ООС, с начала суток первого дня перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Также стало известно, что на переговорах Трехсторонней контактной группы российская сторона предлагала открыть все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на период зимних праздников.
- Ну, а Путин, остался в своем репертуаре – 23 декабря во время традиционной пресс-конференции он заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе часть оккупированного Донбасса.