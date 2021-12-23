"Молчать не будем" – когда ВСУ начнут стрелять на Донбассе

Пока перемирие со стороны оккупационных сил не действует, значит Украина может дать ответ / Коллаж "Сегодня"

В условиях ожидаемого перемирия на Донбассе нет запрета на ответный огонь. В Вооруженных силах Украины определили условия, при которых он будет вестись по противнику.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает агентство "Интерфакс".

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В условиях перемирия

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей, защищают сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали. Но опять-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, позволит избежать потерь, которые могли бы быть", – сказал Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженными силами Украины к 30-летию ВСУ в Киеве.

Главнокомандующий уточнил, что режим прекращения огня не запрещает открывать ответный огонь. "Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", – добавил Залужный.

Обстановка на Донбассе