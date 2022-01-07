Багато хто піде: Розумков попередив про розпад "Слуг" у Раді

Радумков не вірить у світле майбутнє "Слуг" / Колаж "Сьогодні"

Більшість партії "Слуга народу" в парламенті може довго не проіснувати, якщо й надалі відбуватимуться ті процеси, які ми зараз спостерігаємо. Натомість є перспективи розвитку міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це розповів колишній спікер Верховної Ради та голова МФО Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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Перспективи

"На мою думку, буде ще достатньо народних депутатів із фракції "Слуга народу", які приєднаються до об'єднання "Розумна політика". І у стінах парламенту народні депутати України та інші представники різних гілок влади у різних регіонах готові будуть зробити так, щоб українська політика нарешті стала розумною", – заявив Разумков і додав, що "50 років чекати не будемо".

На питання можливого розпаду парламентської монобільшості Разумков відповів, що поки це невідомо.

"Я не знаю, у мене точно не стоїть завдання щось розвалювати. Я завжди вподовж свого життя та під час своєї роботи у стінах парламенту робив так, щоб навпаки створювати, а не руйнувати. Тут насамперед залежатиме від них. Бо якщо далі продовжуватиметься те, що зараз там відбувається сьогодні, то я думаю, що через деякий час буде менше 10%. І результат для них буде, на жаль, саме такий ", – зазначив політик.

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Ситуація