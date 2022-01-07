Многие уйдут: Разумков предупредил о распаде "Слуг" в Раде

Радумков не верит в светлое будущее "Слуг" / Коллаж "Сегодня"
Монобольшинство партии "Слуга народа" в парламенте может долго не просуществовать, если и дальше будут происходить те процессы, которые мы сейчас наблюдаем. В тоже время есть перспективы развития межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика".
Об этом рассказал бывший спикер Верховной Рады и глава МФО Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
Перспективы
"Я думаю, будет еще достаточно народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые присоединятся к объединению "Разумная политика". И в стенах парламента народные депутаты Украины и другие представители разных ветвей власти в разных регионах готовы будут сделать так, чтобы украинская политика, наконец, стала разумной", – заявил Разумков и добавил, что "50 лет ждать не будем".
На вопрос возможного распада парламентского монобольшинства Разумков ответил, что пока это неизвестно.
"Я не знаю, у меня точно не стоит задание что-то разваливать. Я всегда на продолжении своей жизни и во время своей работы в стенах парламента делал так, чтобы наоборот создавать, а не разрушать. Тут будет в первую очередь зависеть от них. Потому что, если дальше будет продолжаться то, что сейчас там происходит сегодня, то я думаю, что через некоторое время будет меньше 10%. И результат для них будет, к сожалению, именно такой", – отметил политик.
Ситуация
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для актуализации темы досрочных выборов нужны юридические основания и существенные политические кризисы. По его словам, ни первого, ни второго на сегодняшний день нет.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что теоретически возможность лишения мандата Дмитрия Разумкова до сих пор остается, однако юридически это решение достаточно сложное.
- Напомним, 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
- Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его мнению, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.