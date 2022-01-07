Многие уйдут: Разумков предупредил о распаде "Слуг" в Раде

Радумков не верит в светлое будущее "Слуг" / Коллаж "Сегодня"

Монобольшинство партии "Слуга народа" в парламенте может долго не просуществовать, если и дальше будут происходить те процессы, которые мы сейчас наблюдаем. В тоже время есть перспективы развития межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика".

Об этом рассказал бывший спикер Верховной Рады и глава МФО Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

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Перспективы

"Я думаю, будет еще достаточно народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые присоединятся к объединению "Разумная политика". И в стенах парламента народные депутаты Украины и другие представители разных ветвей власти в разных регионах готовы будут сделать так, чтобы украинская политика, наконец, стала разумной", – заявил Разумков и добавил, что "50 лет ждать не будем".

На вопрос возможного распада парламентского монобольшинства Разумков ответил, что пока это неизвестно.

"Я не знаю, у меня точно не стоит задание что-то разваливать. Я всегда на продолжении своей жизни и во время своей работы в стенах парламента делал так, чтобы наоборот создавать, а не разрушать. Тут будет в первую очередь зависеть от них. Потому что, если дальше будет продолжаться то, что сейчас там происходит сегодня, то я думаю, что через некоторое время будет меньше 10%. И результат для них будет, к сожалению, именно такой", – отметил политик.

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Ситуация