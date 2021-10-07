"Мені здається, ви очманіли": Яценюк відчитав "слуг народу"

Яценюк звинуватив "слуг" в монополії влади. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що "слуги народу" одурманені владою і зараз депутати ведуть боротьбу за владу і посади, а не за країну і людей. Про це він сказав в "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24.

Він вважає, що питання відставки Разумкова – це не боротьба фракції "Слуга народу" проти Разумкова, а боротьба Зеленського проти Разумкова.

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"Тому що він в принципі проявляв самостійність, вважав, що парламент повинен бути незалежною інституцією і працювати за законом. Володимир Зеленський перед другим туром (президентських виборів) сказав історичну фразу: "якщо я порушу закон, то я сам піду". Це означає, що парламент повинен працювати за законом і за Регламентом. Зараз у Трускавці Володимир Зеленський заявив, що в принципі все, що заважає економічній політиці України, – це Регламент", – сказав Яценюк.

Політик також жорстко звернувся до "слуг народу".

"Мені здається, що ви трохи очманіли від влади – це такий наркотичний дурман від влади. Він проходить. Від вас же залежить зараз доля країни. А ви перетворили зараз парламент на підрозділ адміністрації президента. Все це рухається тільки в одному напрямку з однією метою – монополія на владу і на владні ресурси. А будь-яка монополія призводить потім до політичного краху тих, які намагаються запровадити авторитаризм в країні", – сказав він.

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