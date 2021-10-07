"Мне кажется, вы обалдели": Яценюк отчитал "слуг народа"

Яценюк обвинил "слуг" в монополии власти. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что "слуги народа" одурманены властью и сейчас депутаты ведут борьбу за власть и должности, а не за страну и людей. Об этом он сказал в "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

Он считает, что вопрос отставки Разумкова – это не борьба фракции "Слуга народа" против Разумкова, а борьба Зеленского против Разумкова.

Реклама

"Потому что он в принципе проявлял самостоятельность, считал, что парламент должен быть независимым институтом и работать по закону. Владимир Зеленский перед вторым туром (президентских выборов) сказал историческую фразу: "Если я нарушу закон, то я сам уйду". Это означает, что парламент должен работать по закону и по Регламенту. Сейчас в Трускавце Владимир Зеленский заявил, что в принципе все, что мешает экономической политике Украины, – это Регламент", – сказал Яценюк.

Политик также жестко обратился к "слугам народа".

"Мне кажется, что вы немного обалдели от власти – это такой наркотический дурман от власти. Он проходит. От вас же зависит сейчас судьба страны. А вы превратили сейчас парламент в подразделение администрации президента. Все это движется только в одном направлении с одной целью – монополия на власть и на властные ресурсы. А любая монополия приводит затем к политическому краху тех, которые пытаются ввести авторитаризм в стране", – сказал он.

Реклама

Перестановки в Раде