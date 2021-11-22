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"Мирна Україна припинила існування": Янукович записав нове звернення

Сергій Мартинець
22 листопада, 12:21
Нинішня ситуація на Донбасі суттєво погіршилася, зазначив експрезидент-втікач

Янукович звернувся до українців напередодні роковин Майдану. Колаж "Сьогодні"

Засуджений за державну зраду експрезидент України Віктор Янукович написав нове звернення до українців у зв'язку з наближенням 8-ї річниці початку протестів на Майдані.

Відповідний лист опублікував його представник Юрій Кірасир у Facebook.

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"З цією датою знову виникає ключове питання, яке не знімається з порядку денного з моменту, коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною: що далі? Невже ми приречені залишатися джерелом нестабільності в Європі, державою, з якої змушені тікати мільйони громадян, які рятуються від беззаконня, переслідувань, злиднів, від загроз цієї війни, яка перетворила колись квітучу Україну на найбіднішу і найнестабільнішу країну на континенті?" – написав він.

Янукович вважає, що нинішня ситуація на Донбасі суттєво погіршилася порівняно з тією, що була рік тому.

"Складається враження, ніби сьогодні йдеться вже не про те, як забезпечити припинення вогню, а про загрози набагато серйозніші: як уникнути переростання існуючого конфлікту у повномасштабні воєнні дії. Де мир, обіцяний як майданною владою, так і тією, що прийшла їй на зміну? Адже у 2019 році народу пообіцяли, що з війною буде покінчено", – сказав колишній президент-втікач.

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Йому також не сподобалося висловлювання нового міністра оборони Олексія Резнікова про перегляд Мінських угод і що без Росії можна домовитися щодо Донбасу.

"Йому, можливо, здається, що ця ідея має перспективу. Але, гадаю, у Вашингтоні, у Берліні, і в Парижі дотримуються іншої думки", – сказав Янукович.

У Януковича назрів "план"?

Він вважає необхідним негайний перехід до принципово нової стратегії розвитку України та назвав чотири етапи:

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  • ухвалення нейтрального статусу нашої держави під реальні гарантії безпеки з боку провідних світових держав;
  • розробка нової стратегії соціально-економічного розвитку України – мова про створення та відродження промисловості;
  • порушення прав людини, справедливий незаангажований суд, свобода слова, боротьба з корупцією;
  • здобуття справедливості – покарати відповідальних за конфлікт на Донбасі.

Як справи у Януковича?

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