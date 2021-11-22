"Мирна Україна припинила існування": Янукович записав нове звернення

Янукович звернувся до українців напередодні роковин Майдану. Колаж "Сьогодні"
Засуджений за державну зраду експрезидент України Віктор Янукович написав нове звернення до українців у зв'язку з наближенням 8-ї річниці початку протестів на Майдані.
Відповідний лист опублікував його представник Юрій Кірасир у Facebook.
"З цією датою знову виникає ключове питання, яке не знімається з порядку денного з моменту, коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною: що далі? Невже ми приречені залишатися джерелом нестабільності в Європі, державою, з якої змушені тікати мільйони громадян, які рятуються від беззаконня, переслідувань, злиднів, від загроз цієї війни, яка перетворила колись квітучу Україну на найбіднішу і найнестабільнішу країну на континенті?" – написав він.
Янукович вважає, що нинішня ситуація на Донбасі суттєво погіршилася порівняно з тією, що була рік тому.
"Складається враження, ніби сьогодні йдеться вже не про те, як забезпечити припинення вогню, а про загрози набагато серйозніші: як уникнути переростання існуючого конфлікту у повномасштабні воєнні дії. Де мир, обіцяний як майданною владою, так і тією, що прийшла їй на зміну? Адже у 2019 році народу пообіцяли, що з війною буде покінчено", – сказав колишній президент-втікач.
Йому також не сподобалося висловлювання нового міністра оборони Олексія Резнікова про перегляд Мінських угод і що без Росії можна домовитися щодо Донбасу.
"Йому, можливо, здається, що ця ідея має перспективу. Але, гадаю, у Вашингтоні, у Берліні, і в Парижі дотримуються іншої думки", – сказав Янукович.
У Януковича назрів "план"?
Він вважає необхідним негайний перехід до принципово нової стратегії розвитку України та назвав чотири етапи:
- ухвалення нейтрального статусу нашої держави під реальні гарантії безпеки з боку провідних світових держав;
- розробка нової стратегії соціально-економічного розвитку України – мова про створення та відродження промисловості;
- порушення прав людини, справедливий незаангажований суд, свобода слова, боротьба з корупцією;
- здобуття справедливості – покарати відповідальних за конфлікт на Донбасі.
Як справи у Януковича?
- Ексдепутат Верховної Ради від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що Янукович у 2014 році планував самогубство. За її словами, він не очікував, що проллється кров українців у центрі Києва.
- Тим часом Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. У цій справі фігурують найвищі посадові особи країни того часу.
- Слідчі розібрали 1019 епізодів справи, що охоплюють період із 18 по 20 лютого 2014 року. Стало відомо, що під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів зідзвонювався з Путіним.
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