"Мирна Україна припинила існування": Янукович записав нове звернення

Янукович звернувся до українців напередодні роковин Майдану. Колаж "Сьогодні"

Засуджений за державну зраду експрезидент України Віктор Янукович написав нове звернення до українців у зв'язку з наближенням 8-ї річниці початку протестів на Майдані.

Відповідний лист опублікував його представник Юрій Кірасир у Facebook.

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"З цією датою знову виникає ключове питання, яке не знімається з порядку денного з моменту, коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною: що далі? Невже ми приречені залишатися джерелом нестабільності в Європі, державою, з якої змушені тікати мільйони громадян, які рятуються від беззаконня, переслідувань, злиднів, від загроз цієї війни, яка перетворила колись квітучу Україну на найбіднішу і найнестабільнішу країну на континенті?" – написав він.

Янукович вважає, що нинішня ситуація на Донбасі суттєво погіршилася порівняно з тією, що була рік тому.

"Складається враження, ніби сьогодні йдеться вже не про те, як забезпечити припинення вогню, а про загрози набагато серйозніші: як уникнути переростання існуючого конфлікту у повномасштабні воєнні дії. Де мир, обіцяний як майданною владою, так і тією, що прийшла їй на зміну? Адже у 2019 році народу пообіцяли, що з війною буде покінчено", – сказав колишній президент-втікач.

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Йому також не сподобалося висловлювання нового міністра оборони Олексія Резнікова про перегляд Мінських угод і що без Росії можна домовитися щодо Донбасу.

"Йому, можливо, здається, що ця ідея має перспективу. Але, гадаю, у Вашингтоні, у Берліні, і в Парижі дотримуються іншої думки", – сказав Янукович.

У Януковича назрів "план"?

Він вважає необхідним негайний перехід до принципово нової стратегії розвитку України та назвав чотири етапи:

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ухвалення нейтрального статусу нашої держави під реальні гарантії безпеки з боку провідних світових держав;

розробка нової стратегії соціально-економічного розвитку України – мова про створення та відродження промисловості;

порушення прав людини, справедливий незаангажований суд, свобода слова, боротьба з корупцією;

здобуття справедливості – покарати відповідальних за конфлікт на Донбасі.

Як справи у Януковича?

Ексдепутат Верховної Ради від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що Янукович у 2014 році планував самогубство. За її словами, він не очікував, що проллється кров українців у центрі Києва.

Тим часом Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. У цій справі фігурують найвищі посадові особи країни того часу.

Слідчі розібрали 1019 епізодів справи, що охоплюють період із 18 по 20 лютого 2014 року. Стало відомо, що під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів зідзвонювався з Путіним.

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