Вбивства, замахи та організація теракту: Януковичу оголосили нову підозру

До складу організованої злочинної групи входили екс-чиновники

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру екс-президента України Віктору Януковичу як керівник організованої злочинної групи. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За версією слідства, до складу групи входили колишні чиновники МВС, СБУ та Збройних Сил України. Усі вони підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року", – йдеться у повідомленні.

Януковича та інших високопосадовців підозрюють у скоєнні терористичного акту з метою залякування населення, яке призвело до загибелі людей, у заподіянні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та перевищенні влади та службових повноважень.

Реклама

У ДБР зазначили, що внаслідок таких дій лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Повідомлення про підозру надіслано за останніми відомими місцями проживання екс-президента, також копію було вручено його захисникам.

"Суди" Януковича