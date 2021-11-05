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Вбивства, замахи та організація теракту: Януковичу оголосили нову підозру

Наталія Магдик Наталія Магдик
5 листопада, 12:23
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До складу організованої злочинної групи входили екс-чиновники
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру екс-президента України Віктору Януковичу як керівник організованої злочинної групи. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За версією слідства, до складу групи входили колишні чиновники МВС, СБУ та Збройних Сил України. Усі вони підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року", – йдеться у повідомленні.

Януковича та інших високопосадовців підозрюють у скоєнні терористичного акту з метою залякування населення, яке призвело до загибелі людей, у заподіянні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та перевищенні влади та службових повноважень.

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У ДБР зазначили, що внаслідок таких дій лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Повідомлення про підозру надіслано за останніми відомими місцями проживання екс-президента, також копію було вручено його захисникам.

"Суди" Януковича

  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який зараз переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією " Межигір'я ".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковичі підозрюються у незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.
  • Це рішення ВАКС дозволить завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які вже 7 років ховаються в Росії.
  • Раніше НАБУ та САП звернулися до ВАКС з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича та його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".

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