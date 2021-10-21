"Мене можна застрелити": Разумков дав підказку "слугам" щодо позбавлення мандата

Разумков не боїться "слуг". Фото: колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" не мають права позбавляти нардепа Дмитра Разумкова депутатського мандата, а можуть лише виключити з фракції.

Про це він сам сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Він пожартував, мовляв, єдиний вихід для "слуг" в історії з мандатом – це "вбити" його.

"Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Давайте так. Якщо ми говоримо з вами про закон, підстав позбавити мене мандата у них немає ніяких. Взагалі ніяких. Їм цього хочеться – я розумію. Але це не дитячий садок", – сказав Разумков.

Нардеп уточнив, що "слуги" можуть виключити його з фракції, оскільки це їх право, але не більше того.

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"Вони можуть це розглянути на найближчому засіданні, якщо їм не подобається моя діяльність. Але все. Я дійсно з ними не боровся за посаду, оскільки вважаю, що боротися за посади це погано. В цілому погано. Але, я вже говорив, що не вони мені давали мандат. Мені давали мандат люди. Нагадую, що я першим номером йшов у списку. Я доклав зусиль і в першій, і в другій кампаніях. Забирати чи не забирати цей мандат у мене теж будуть люди, але на наступних виборах. Це вже буде залежати від того, що я буду робити, як я буду себе вести і чи будуть мені вірити люди", – додав колишній спікер Ради.

Відзначимо, згідно з 81-ї статтею Конституції депутат-списочник може втратити мандат, якщо сам напише заяву про вихід з фракції.

"Битва" за мандат Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.

Цьому "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.

У свою чергу Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.

Як ми вже писали, Разумков опинився в унікальній ситуації. Виявляється, він все ще може значитися "слугою народу" не дивлячись на те, що коли був обраний головою парламенту, то став позафракційним.

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Також ми розбиралися, хто б міг увійти в партію Разумкова, якщо така буде створена.