Чи відправлять у СІЗО? Суд у справі про держзраду Медведчука – онлайн-трансляція

Медведчуку загрожує арешт. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється у державній зраді і спонсоруванні бойовиків ОРДЛО. Прокурори просять відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Дивимося стрім "Сьогодні".

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15:00. Кум Путіна "засвітив" електронний браслет на лівій нозі, з яким він ходить вже не перший місяць.

Браслет практично непомітний. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

14:45. Засідання суду затримується – мало розпочатися о 14:30.

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Підозрюваний з адвокатами вже готові – суддів поки немає. Фото: Влада Цимбаленко, "Сьогодні"

14:25. Під судом зібралися не тільки журналісти, а й молоді люди спортивної зовнішності, що прикривають свої обличчя.

Фото: Анастасія Блищик, "Сегодня"

Фото: Анастасія Блищик, "Сегодня"

14:10. Медведчук приїхав до суду на 20 хвилин раніше і виступив із заявою перед журналістами.

Медведчук назвав записи сфабрикованими. Скріншот

"За кілька днів було сфабриковано незаконну кримінальну справу, як це було і перший раз ... Влада перетнула всі "червоні лінії". Боротьба буде продовжена ... І Генпрокуратура, і СБУ, оскільки саме вона фабрикувала ці записи, добре знають, що ніяких записів немає. Вони добре знають, що записи 2014-15 років, які вони демонструють, ніколи не будуть допустимими доказами, тому що це монтаж – я це стверджую".

14:00. Під будівлею суду було спокійно, тільки журналісти.

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Журналісти чекають початку засідання. Фото: Дмитро Горійчук, "Сьогодні"

Нагадаємо, 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов людини з голосом Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк. Дивіться детальніше на відео:

Сама Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили в СІЗО.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".