Отправят ли в СИЗО? Суд по делу о госизмене Медведчука – онлайн-трансляция

Медведчуку грозит арест. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и спонсировании боевиков ОРДЛО. Прокуроры просят отправить подозреваемого в СИЗО с возможность внесения залога в 1 миллиард гривен. Смотрим стрим "Сегодня".

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15:00. Кум Путина "засветил" электронный браслет на левой ноге, с которым он ходит уже не первый месяц.

Браслет практически незаметен. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

14:45. Заседание суда задерживается – должно было начаться в 14:30.

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Подозреваемый с адвокатами уже готовы – судей пока нет. Фото: Влада Цимбаленко, "Сегодня"

14:25. Под судом собрались не только журналисты, но и молодые люди спортивной внешности, прикрывающие свои лица.

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

14:10. Медведчук приехал в суд на 20 минут раньше и выступил с заявлением перед журналистами.

Медведчук назвал записи сфабрикованными. Скриншот

"За несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и первый раз ... Власть пересекла все красные линии. Борьба будет продолжена ... И Генпрокуратура, и СБУ, поскольку именно она фабриковала эти записи, хорошо знают, что никаких записей нет. Они хорошо знают, что записи 2014-15 годов, которые они демонстрируют, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж – я это утверждаю".

14:00. Под зданием суда было спокойно, только журналисты.

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Журналисты ждут начала заседания. Фото: Дмитрий Горийчук, "Сегодня"

Напомним, 8 октября на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов обнародовали записи разговоров человека с голосом Медведчука с российскими должностными лицами, которые обсуждали схему спонсирования боевиков в ОРДЛО через украинский банк. Смотрите подробней на видео:

Сама Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснила, почему Медведчука до сих пор не отправили в СИЗО.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 31 октября.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".