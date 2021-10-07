"Щиро" – Мецгер з підозрою в руках ще раз вибачився перед журналістами

Відсторонений глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер отримав свою підозру / Колаж "Сьогодні"

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер, якому вранці було вручено повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем", ще раз вибачився.

Про це банкір написав на своїй сторінці в Фейсбуці .

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"Я готовий в повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою і особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", – написав Мецгер, виклавши також фото своєї підозри.

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Не там шукали

Також банкір, який тепер буде очікувати рішення суду, пояснив, чому вдень раніше представники прокуратури не могли знайти його на робочому місці в офісі Укрексімбанку, щоб вручити це повідомлення про підозру.

"Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому і вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали в приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там перебувати після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків", – пояснив Мецгер.

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Як розвивалися події