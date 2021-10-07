"Искренне" – Мецгер с подозрением в руках еще раз извинился перед журналистами

Отстраненный глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил свое подозрение / Коллаж "Сегодня"
Отстранившийся на время расследования глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, которому утром было вручено уведомление о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем", еще раз извинился.
Об этом банкир написал на своей страничке в Фейсбуке.
"Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова – это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", – написал Мецгер, выложив также фото своего подозрения.
Не там искали
Также банкир, который теперь будет ожидать решения суда, объяснил, почему днем ранее представители прокуратуры не могли найти его на рабочем месте в офисе Укрэксимбанка, чтобы вручить это уведомление о подозрении.
"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – объяснил Мецгер.
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Как развивались события
- Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
- По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
- В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
- В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.
- 6 октября прокуратура не смогла найти банкиров, чтобы вручить им соответствующее подозрение. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец под офисом Укрэксимбанка, где журналисты устроили акцию.