Перший пішов. Представнику Укрексімбанку повідомили про підозру

Поки під підозрою дві посадові особи банку, але другого ніяк не можуть знайти

Поліція взялася за фігурантів справи про напад на журналістів. Колаж "Сьогодні"

Поліція повідомила про підозру одній з посадових осіб Укрексімбанку у справі про напад на журналістів.

Про це повідомляє київська прокуратура.

Реклама

Представника банку підозрюють у перешкоджанні законної професійної діяльності журналістів (ч.1, 3 ст. 171 КК України).

"Місцезнаходження ще однієї службової особи банку, відносно якої також складено повідомлення про підозру, встановлюється", – йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, 6 жовтня в прокуратурі говорили, що підозри складені на двох осіб банку, а в ЗМІ заявляли, що мова йде також і про главу банку Євгена Мецгера, ось тільки банкіра не змогли знайти на роботі.

Реклама

З чого почався скандал