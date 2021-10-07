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Перший пішов. Представнику Укрексімбанку повідомили про підозру

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 09:40
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Поки під підозрою дві посадові особи банку, але другого ніяк не можуть знайти
Поліція взялася за фігурантів справи про напад на журналістів. Колаж "Сьогодні"
Поліція взялася за фігурантів справи про напад на журналістів. Колаж "Сьогодні"

Поліція повідомила про підозру одній з посадових осіб Укрексімбанку у справі про напад на журналістів.

Про це повідомляє київська прокуратура.

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Представника банку підозрюють у перешкоджанні законної професійної діяльності журналістів (ч.1, 3 ст. 171 КК України).

"Місцезнаходження ще однієї службової особи банку, відносно якої також складено повідомлення про підозру, встановлюється", – йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, 6 жовтня в прокуратурі говорили, що підозри складені на двох осіб банку, а в ЗМІ заявляли, що мова йде також і про главу банку Євгена Мецгера, ось тільки банкіра не змогли знайти на роботі.

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З чого почався скандал

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.

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