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Марш УПА у Києві 2021: більше 10 тисяч націоналістів збираються у центрі столиці – онлайн-трансляція

Марія Дмитренко
14 жовтня, 11:02
У центрі Києва пройде масова хода на честь Дня захисника України

"Марш слави УПА" розпочнеться урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 14 жовтня, українські націоналісти проведуть "Марш слави УПА". Початок заплановано на 12:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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11:20 В парку збираються люди, поки їх не багато, проте до початку маршу є ще час.

Фото: "Сьогодні"

Учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці.

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Що відомо про марш

  • Організатори маршу – "Нaціoнaльний кopпyc", ВО "Свoбода", "Пpaвий сектор" і ветеранські організації. "Марш слави УПА" буде не просто заходом на честь створення Української повстанської армії, а й акцією протесту проти чинної влади
  • Марш вже називають традиційним. Він пройде в столиці України в 17-й раз.
  • Незважаючи на конфлікти між ВО "Свобода" і "Національний корпус", вони продовжують іноді проводити спільні акції, наприклад "Марш слави УПА".
  • За словами представників націоналістичних організацій, людей на захід вони збирають, в основному, через соціальні мережі і методом "сарафанного радіо". Для бажаючих приїхати з інших регіонів організовують транспорт. Інформацію про марш публікують також в Telegram-каналах.

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