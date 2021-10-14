Марш УПА у Києві 2021: більше 10 тисяч націоналістів збираються у центрі столиці – онлайн-трансляція

"Марш слави УПА" розпочнеться урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 14 жовтня, українські націоналісти проведуть "Марш слави УПА". Початок заплановано на 12:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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11:20 В парку збираються люди, поки їх не багато, проте до початку маршу є ще час.

Фото: "Сьогодні"

Учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці.

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Що відомо про марш