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Марш УПА в Киеве 2021: больше 10 тысяч националистов собираются в центре столицы – онлайн-трансляция

Мария Дмитренко
14 октября, 11:02
В центре Киева пройдет массовое шествие в честь Дня защитника Украины

"Марш славы УПА" начнется торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко. Фото: delo.ua

В Киеве сегодня, 14 октября, украинские националисты проведут "Марш славы УПА". Начало запланировано на 12:00 возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Участники марша пройдут по центральным улицам столицы.

Что известно о марше

  • Организаторы марша – "Нaциoнaльный кopпyc", ВО "Свoбода", "Пpaвый сектор" и ветеранские организации. "Марш славы УПА" будет не просто мероприятием в честь создания Украинской повстанческой армии, но и акцией протеста против действующей власти.
  • Марш уже называют традиционным. Он пройдет в столице Украины в 17-й раз.
  • Несмотря на конфликты между ВО "Свобода" и "Национальный корпус", они продолжают иногда проводить совместные акции, например "Марш славы УПА".
  • По словам представителей националистических организаций, людей на мероприятие они собирают, в основном, через социальные сети и методом "сарафанного радио". Для желающих приехать из других регионов организовывают транспорт. Информацию о марше публикуют также в Telegram-каналах.

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