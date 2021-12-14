Макрон зателефонував Путіну – що почув президент Франції

Два президенти поговорили. Знову про Україну / Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон, який 15 грудня зустрінеться з президентом України на полях саміту "Східного партнерства", зателефонував до Кремля та переговорив із лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

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Версія Москви

Традиційно Володимир Володимирович поскаржився на Київ, який нібито порушує Мінські угоди. Путін знову наполягав, що ці угоди є "безальтернативною основою врегулювання внутрішньоукраїнської кризи".

Дісталося і західним країнам. Нібито завдяки "потуранню низки західних країн українська влада навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення".

"Крім того, відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії", – сказано у повідомленні Кремля.

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Питання НАТО

Під час спілкування з лідером Франції підняв Путін і нині улюблену тему юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

"Президент Росії наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на Схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії", – сказано у повідомленні.

Що відповів Макрон, Єлисейський палац поки не повідомив.

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Ситуація