Макрон позвонил Путину – что услышал президент Франции

Два президента поговорили. Опять об Украине / Коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 15 декабря встретится с президентом Украины на полях саммита "Восточного партнерства", позвонил в Кремль и переговорил с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Реклама

Версия Москвы

Традиционно, Владимир Владимирович пожаловался на Киев, который, якобы нарушает Минские соглашения. Путин опять настаивал, что эти соглашения являются "безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса".

Досталось и западным странам. Якобы благодаря "попустительству ряда западных стран украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения".

"Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", – сказано в сообщении Кремля.

Реклама

Вопрос НАТО

При общении с лидером Франции поднял Путин и ныне любимую свою тему юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

"Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", – сказано в сообщении.

Что ответил Макрон, Елисейский дворец пока не сообщил.

Реклама

Ситуация