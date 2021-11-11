Лукашенко пригрозив Європі: А якщо перекриємо газ?

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. Про це повідомляє прес-служба білоруського лідера.

"Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди переміщатиметься. Питання не в цьому. Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закрита. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді?

Також Лукашенко нагадав, що через Білорусь йде транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал – Європа, причому останнім часом обсяги транзиту газу із Росії на Захід значно збільшились.

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"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити. Але це їхня справа. Закриють – нехай закривають. Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, "неперетравні" та "неприйнятні" для нас, ми повинні відповідати. Як відповідати, ми з вами домовлялися півроку тому", – сказав він.

Ситуація на кордоні

Лукашенко сподівався, що в ситуацію із нелегалами може бути втягнутий і Кремль. Тому 9 листопада він заявив, що помилки Білорусі у ситуації на кордоні з Польщею можуть залучити до того, що відбувається, Росію.

Все почалося ще влітку, коли на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор , "заваливши" цю країну нелегалами За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.

У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів у Литву

Вже на початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.

МЗС України повідомило, що у межах нашої країни спостерігається збільшення потоків мігрантів.

Що зараз відбувається

На кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Німеччина просить допомоги для Польщі

Міністр внутрішніх справ ФРН Зєєхофер зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за підтримки російського президента Путіна намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей.