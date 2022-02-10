Лавров порадив дипломатам РФ евакуюватися з України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відкидає часткової евакуації дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями США та Великої Британії. Про це повідомляють РІА Новини.

"Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників . Ми теж подивилися на їхні дії і, напевно, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати додому", – сказав він.

Нагадаємо, ситуація з евакуацією дипломатів розпочалася 18 січня, коли американське видання The New York Times повідомило про те, з України масово виїжджають російські дипломати. Незабаром МЗС України та Росії спростували цю інформацію, заявивши про те, що диппредставництва працюють у штатному режимі і що евакуація не планується.

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Евакуація дипломатів з України

24 січня Велика Британія і США заявили про те, що евакуювали сім'ї дипломатів із України. Слідом за ними відкликала своїх співробітників і Німеччина.

Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян із нашої країни. На даний момент така потреба вивчається.

Європейський союз не має наміру евакуювати з України своїх дипломатів або їхні сім'ї у зв'язку із загрозою нового вторгнення Росії. Чехія, Данія, Латвія також поки що не планують виїзд.

25 січня стало відомо про те, що Канада з Нідерландами закликали сім'ї дипломатів залишити країну. Таким чином, уже всі англо-саксонські країни світу дружно заявили про евакуацію своїх дипломатів чи їхніх сімей.

Політичні експерти розповіли, чому США відкликають своїх дипломатів з України і наскільки серйозною є ситуація на тлі загрози вторгнення РФ до нашої країни.