Лавров посоветовал дипломатам РФ эвакуироваться из Украины

По словам Лаврова, Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы уже задумались сами, может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников . Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", – сказал он.

Ситуация с дипломатами в Украине

24 января Британия и США заявили о том, что эвакуируют семьи дипломатов из Украины. Вслед за ними отозвала своих сотрудников и Германия.

Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.

Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.

25 января стало известно о том, что уже и Канада с Нидерландами призвали семьи дипломатов покинуть страну. Таким образом, уже все англо-саксонские страны мира дружно заявили об эвакуации своих дипломатов или их семей.

Политические эксперты рассказали, почему США отзывают своих дипломатов из Украины и насколько серьезная ситуация на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.