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Лавров посоветовал дипломатам РФ эвакуироваться из Украины

Наталья Магдык
10 февраля, 12:46
Лавров допустил уменьшение численности российских диппредставителей

По словам Лаврова, Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы уже задумались сами, может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников . Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", – сказал он.

Ситуация с дипломатами в Украине

  • Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.
  • 25 января стало известно о том, что уже и Канада с Нидерландами призвали семьи дипломатов покинуть страну. Таким образом, уже все англо-саксонские страны мира дружно заявили об эвакуации своих дипломатов или их семей.

Политические эксперты рассказали, почему США отзывают своих дипломатов из Украины и насколько серьезная ситуация на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.