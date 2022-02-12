Держсекретар Блінкен зателефонував главі МЗС України посеред ночі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Вашингтон надасть Києву посилену економічну допомогу.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Окрім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави" , – йдеться у повідомленні.

Загроза вторгнення РФ в Україну