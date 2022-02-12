Кулебу среди ночи набрали из Белого дома с новостями о новой помощи Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон предоставит Киеву усиленную экономическую помощь.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", – говорится в сообщении.

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