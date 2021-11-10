Хто знайшов тіло Павлова і чи були сліди насильства – заява поліції

Борис Павлов мав невиліковне захворювання / Колаж "Сьогодні"
Поліція дала перші коментарі щодо смерті двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова і його брата Андрія - Бориса Павлова, якого було знайдено повішеним у своєму будинку.
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Цього разу з'явилася інформація про смерть Бориса Павлова, який, за попередніми даними, був двоюрідним братом мера Кривого Рогу, який застрелився раніше. За неофіційними даними, Бориса Павлова було знайдено повішеним сьогодні, 10 листопада.
"Таке повідомлення надійшло до поліції від місцевої жительки (за неофіційними даними – колишньої цивільної дружини. – Авт.). Вона повідомила, що знайшла у квартирі повішеним чоловіка. Пізніше тіло було направлене на судово-медичну експертизу. Ознак нападу та насильницької смерті на тілі цієї людини виявлено не було. На всі запитання дадуть відповіді експерти", – повідомила "Сьогодні" пресофіцер поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен.
Своєю чергою, за неофіційною інформацією, Борис Павлов мав серйозні захворювання.
Трагедія родини Павлова
- Менше місяця тому у своїй квартирі був знайдений мертвим брат покійного мера міста – Андрій. Виявили його друзі, які зайшли провідати.
- Згідно з офіційною версією, причиною смерті є алкогольне отруєння.
- Як повідомляли новини "Сьогодні", мера Костянтина Павлова було виявлено мертвим у своєму будинку рано вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. 19 серпня Павлова поховали.
- Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.
- 10 листопада вдень місцевий Telegram-канал повідомив про смерть ще одного Павлова. Цей чоловік тривалий час хворів на туберкульоз.