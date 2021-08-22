Україна мрії Зеленського. Головні тези з ексклюзивного інтерв'ю президента

Президент про те, як побудувати в Україні державу мрії / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Приводом для зустрічі з Володимиром Зеленським став День Незалежності України – "кругла" дата, 30 років. До святкування Київ готується на повну силу: над містом літає "Мрія", у центрі перекривають вулиці й крокують військові. Слоган свята цього року – "Ти у мене єдина". Президент пояснив "Сьогодні", як це гасло розуміє він сам. І як цей слоган пов'язаний з національною ідеєю в розумінні Зеленського:

Дві речі, які я вважаю важливими. "Єдина" – тобто одна, і "єдина" – у тому, що ми об'єднані. В єдності – сила. Єдність людей, які будують країну, воюють за неї, об'єднуються заради неї... Ми всі живемо в одному храмі під назвою "Україна", і нас захищає Бог... Єдність у тому, що ми тут, ми українці, ми знаємо українську. Тому національна стратегія та ідея – це "Ти у мене єдина".

А ось ще кілька важливих моментів, які Володимир Зеленський заторкнув у розмові із "Сьогодні".

Про стосунки з Ангелою Меркель:

"Пані Меркель не буде на "Кримській платформі", але вона приїжджає до нас. Я думаю, що це той баланс, який вона змогла дозволити собі. Я вважаю, що це серйозний крок з її боку. Особисто для неї непростий, я так вважаю. Я вважаю, що у нас була непогана зустріч у Берліні з нею. Вона точно розуміє моє ставлення з усіх питань, воно у мене дуже прозоре. Деякі деталі я не можу говорити вам, я прошу пробачення, але в моєму ставленні немає балансу. Є речі, які є неприйнятними для суверенітету України. Коли ми говоримо про "Північний потік – 2", я точно знаю, що це зброя в руках Росії. Ми вже з вами бачимо перші кроки. Це не постріли холостими, це ціни на газ, коли постачання Росія трохи затримає. Ми просто вже бачимо, як це буде працювати".

Фото Reuters/Gleb Garanich

Про бронежилети і "Північний потік – 2":

"У 2012 році почали будувати "Північний потік – 2". У 2012 році! Це геополітичні помилки, які були з 2012 року до сьогодні, коли майже добудовано "Північний потік – 2". І це їхня зброя. І тоді для мене, як для президента, від них потрібно отримати бронежилет для України. Тому що в іншому разі ми ніколи це не приймемо. І це не про гроші...

Це гарантії, енергетична безпека, обсяги, транзит... Це питання пов'язане з енергетичною безпекою та тимчасово окупованими територіями, які також отримують газ і опалення взимку.

І ми хочемо отримати це не просто на словах, за всієї поваги до різних лідерів. Чому? Тому що в нас уже є такий "прекрасний" Будапештський меморандум". Я не хочу стати другим президентом, який підпише документ, що потім не буде захищати Україну.

Тому ми робимо що можемо. Не все від нас залежить... Але будемо точно за це боротися".

Про перспективу монобільшості в парламенті:

"Тут не може бути амбіцій керівництва – ні партії, ні парламенту. Тут не може бути ніякої особистої амбіції, свого "я". Потрібно бути сталевою людиною з великою витримкою: велика спокуса, великі гроші. І знаєте, це не так просто.

І далі питання до монобільшості: вони це витримають чи ні? Якщо вони витримають – прекрасно, буде ефективний парламент, і він прийме головні реформи і (виконає) головні обіцянки. А якщо монобільшість буде слабкою з різних причин, то я відкрита людина. Тому я і в партію, і в уряд запрошував людей з відкритими дверима. Але хочу ще раз сказати, що, у моєму розумінні, відкриті двері є не тільки на вхід, але і на вихід. І це стосується і чиновників, і депутатів".

Зеленський про монобільшість: повинні витримати випробування владою і грошима / Фото: Сьогодні

Про еволюцію українського уряду:

"Це початок, я вважаю, ідеального еволюційного уряду. Це рух, саме еволюція. Революція пройшла, і сьогодні в уряді працюють не політики. І тому дуже часто люди говорять: ми не чуємо міністра охорони здоров'я або міністра інфраструктури... Не треба їх чути. Усі звикли, що ці люди виходять на камери, телевізори, ток-шоу, програми. І завжди у нас було питання, ще до того, як я став президентом: а коли вони працюють? Постійні інтерв'ю, колонки, фейсбуки, суперечки... А де їхня робота?

Я пам'ятаю міністрів охорони здоров'я різних часів, міністрів інфраструктури, міністрів спорту з великим пузом – це образливо для країни.

Сьогодні не видно щодня міністра інфраструктури. Але видно нові дороги. Це і є те, що я хочу. Міністр – це строк і результат. Якщо за приклад беремо міністра інфраструктури, то результат – це кілометри доріг. І тільки так".

Про те, де Україна вже стала світовим лідером:

"Я звичайна людина – хочу дороги, утеплення, енергозаощадження будинків, багато подібних речей. А інше питання, що я хочу, – щоб мені в Україні було комфортно, хочу, щоб ми були № 1.

Це одна з тих реформ, в яких ми можемо бути № 1 у світі. Саме таке завдання отримав віцепрем'єр Михайло Федоров. І тому в нас є віцепрем'єр і є заступники віцепрем'єра в кожному міністерстві. І наш 30-річний віцепрем'єр – дуже впливова людина в уряді, і він – не політик.

Тому в цифровізації ми будемо першими в світі, точно будемо... Ми і сьогодні вже в трійці в Європі, у деяких напрямах – перші.

Я підписав кілька днів тому закон про "Дію.Сіті" – це перший такий напрям, у принципі. Дуже цікава річ, подивимося на практиці, як працюватиме, (це) важлива реформа".

Про Конституційний Суд:

"Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось станеться і будуть порушені мої права, якщо я навіть просто скажу: дивись, я на тебе подам в суд... Людина має розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати – а вони (судді) повинні це заслужити.

Я вважаю, що складна річ – прийняти ці закони. Ми це зробили. Я як президент – забезпечив. А тепер імплементація – це теж буде велика війна, довга. Тому що, мені здається, вже подали до Конституційного Суду щодо неконституційності закону про Вищу раду правосуддя.

Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, у хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд".

Володимир Зеленський: "Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось станеться і десь будуть порушені мої права, то буде справедливий вирок" / Фото: РБК

Про війну на Донбасі:

"Війна – це те, що хочеться завершити повністю. І хочеться повернути наші території. Це велике бажання. На жаль, це не вирішується у Верховній Раді України. Якби це можна було, ми б давно вже проголосували, і впевнений, що в цій темі, болючій, кривавій, парламент об'єднався б. Але це також приклад того, що завершити війну не об'єднавшись – неможливо".

"Це як молоді люди, які після Другої світової війни повертались додому – після війни проти фашизму. Повертались молоді, але мудрі – і дуже сильні, не по роках, тому що пройшли війну". / Фото: 360tv.ru

Про Україну через 10 років:

"У нас є найкращий літак у світі, з такою символічною назвою – "Мрія", який може досягти Австралії. Відчуття цієї недосяжності – у багатьох в Україні є таке відчуття – чи зможе Україна? Чи зможе Україна дотягнутися до провідних цивілізованих країн світу?

Я впевнений, що ми вже зможемо. У нас багато питань, проблем, недовіри – але ми не котимося в прірву, це точно. Нам все вдасться, ми точно всіх переможемо. Це не просто слова, але якщо ці слова буду говорити тільки я або нас таких буде небагато в Україні – то не переможемо. Ми так і залишимося тією країною, якою ми є сьогодні. Прекрасною країною, але не суб'єктом і не № 1 в Європі.

Я впевнений, що треба не просто намагатися, а йти вперед об'єднавшись – працювати, платити податки, розвиватися, допомагати сусідам, це у нас в крові й у нашій ментальності, і все це робити разом. Іноді прощати, не бути такими жовчними, трохи більше любити одне одного..."

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