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Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
21 серпня, 07:45
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Останній раз Архієпископ Константинополя – Нового Риму відвідував Україну в 2008 році
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом (на фото). Колаж "Сьогодні"
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом (на фото). Колаж "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув на запрошення глави держави. Його святість приїхав до Києва з нагоди 30-річчя незалежності України.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісі президента.

Про що говорили на зустрічі

В ході бесіди президент нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був в гостях у Вселенського Патріарха.

"Для мене особисто, для України, для нас всіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо. І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається в рік 30-річчя вашого обрання Вселенським Патріархом", – заявив Зеленський.

Архієпископ Константинополя втретє прибув в Україну. Його Святість також подякував президенту за запрошення і додав, що щасливий бути на "прекрасній гостинній українській землі", особливо в 30-й День Незалежності України.

"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату", – сказав Вселенський Патріарх.

Торкнулися теми Донбасу

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Зеленський сказав, що Україна – унікальний приклад мирного співіснування багатьох конфесій. Президент зазначив і подякував за беззастережну особисту підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни і її незалежності.

Патріарх Варфоломій і Володимир Зеленський також обговорили:

  • питання мирного врегулювання на Донбасі;
  • ситуацію з порушенням основних прав і свобод людини, свободи віросповідання на тимчасово окупованих територіях України.

За словами президента, агресор також застосовує релігію проти України у вигляді гібридної зброї. Вселенський Патріарх, в свою чергу сказав, що молиться за мир в нашій країні і благословив українців від імені Матері-Церкви.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій ще в березні підтвердив свій візит в Україну з нагоди 30-річчя Незалежності України. Його особисто запросив президент Володимир Зеленський.

Прибула Його Святість до Києва увечері 20 серпня. Вселенський патріарх відразу провів зустріч з прем'єр-міністромУкраїна Денисом Шмигалем.

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Напередодні святкування Дня Незалежності в Київ прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це в матеріалі новин "Сьогодні":

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