Зеленский на марше. 10 тезисов из эксклюзивного интервью президента

Президент о том, как построить в Украине государство мечты / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Поводом для встречи с Владимиром Зеленским стал День Независимости Украины – круглая дата, 30 лет. К празднованию Киев готовится вовсю: над городом летает "Мрія", в центре перекрывают улицы и маршируют военные. Слоган праздника в этом году – "Ти у мене єдина". Президент объяснил "Сегодня", как этот девиз понимает он сам. И как этот слоган связан с национальной идеей в понимании Зеленского:

Две вещи, которые я считаю важными. "Єдина" – то есть одна, и "єдина" – в том, что мы объединены. В единстве – сила. Единство людей, которые строят страну, воюют за нее, объединяются ради нее... Мы все живем в одном храме под названием "Украина", и нас защищает Бог… Единство в том, что мы здесь, мы украинцы, мы знаем украинский. Поэтому национальная стратегия и идея – это "Ти у мене єдина".

А вот еще ряд важных моментов, которые Владимир Зеленский затронул в беседе с "Сегодня".

Об отношениях с Ангелой Меркель:

"Госпожи Меркель не будет на "Крымской платформе", но она приезжает к нам. Я думаю, что это тот баланс, который она смогла позволить себе. Я считаю, что это серьезный шаг с ее стороны. Лично для нее непростой, я так считаю. Я считаю, что у нас была неплохая встреча в Берлине с ней. Она точно понимает мое отношение по всем вопросам, оно у меня очень прозрачное. Некоторые детали я не могу говорить вам, я прошу прощения, но в моем отношении нет баланса. Есть вещи, которые неприемлемы для суверенитета Украины. Когда мы говорим о "Северном потоке – 2", я точно знаю, что это оружие в руках России. Мы уже с вами видим первые шаги. Это не выстрелы холостыми, это цены на газ, когда поставки Россия немного подзадержит. Мы просто уже видим, как это будет работать".

Фото Reuters/Gleb Garanich

О бронежилете и "Северном потоке – 2":

"В 2012 году начали строить "Северный поток – 2". В 2012 году! Это геополитические ошибки, которые были с 2012 года по сей день, когда почти достроился "Северный поток – 2". И это их оружие. И тогда для меня, как для президента, от них нужно получить бронежилет для Украины. Потому что в противном случае мы никогда это не примем. И это не о деньгах...

Это гарантии, энергетическая безопасность, объемы, транзит... Этот вопрос связан с энергетической безопасностью и временно оккупированными территориями, которые также получают газ и отопление зимой.

И мы хотим получить это не просто на словах, при всем уважении к различным лидерам. Почему? Потому что у нас уже существует "прекрасно действующий" Будапештский меморандум. Я не хочу стать вторым президентом, который подпишет документ, который потом не будет защищать Украину.

Поэтому мы делаем что можем. Не все от нас зависит... Но будем точно за это бороться".

О перспективе монобольшинства в парламенте:

"Здесь не может быть амбиций руководства – ни партии, ни парламента. Здесь не может быть никакой личной амбиции, своего "я". Нужно быть стальным человеком с большой выдержкой: большой соблазн, большие деньги. И знаете, это не так просто.

И дальше вопрос к монобольшинству: они это выдержат или нет? Если они выдержат – прекрасно, будет эффективный парламент, и он примет главные реформы и главные обещания. А если монобольшинство будет слабым по разным причинам, то я открытый человек. Поэтому я и в партию, и в правительство приглашал людей с открытыми дверями. Но хочу еще раз сказать, что, в моем понимании, открытые двери существуют не только на вход, но и на выход. И это касается и чиновников, и депутатов".

Зеленский о монобольшинстве: должны выдержать испытание властью и деньгами / Фото: Сегодня

Об эволюции украинского правительства:

"Это начало, я считаю, идеального эволюционного правительства. Это движение, именно эволюция. Революция прошла, и сегодня в правительстве работают не политики. И поэтому очень часто люди говорят, мы не слышим министра здравоохранения или министра инфраструктуры... Не нужно их слышать! Все привыкли, что эти люди выходят на камеры, телевизоры, ток-шоу, программы. И всегда у нас был вопрос, еще до того, как я стал президентом: а когда они работают? Постоянные интервью, колонки, фейсбуки, споры... А где их работа?

Я помню министров здравоохранения разных времен, министров инфраструктуры, министров спорта с большим пузом – это оскорбительно для страны.

Сегодня не видно ежедневно министра инфраструктуры. Но видно новые дороги. Это и есть то, что я хочу. Министр – это срок и результат. Если в пример берем министра инфраструктуры, то результат – это километры дорог. И только так".

О том, где Украина уже стала мировым лидером:

"Я обычный человек – хочу дороги, утепление, энергосбережение домов, многие подобные вещи. А второй вопрос, что я хочу, – чтобы мне в Украине было комфортно, хочу, чтобы мы были № 1.

Это одна из тех реформ, в которых мы можем быть № 1 в мире. Именно такую задачу получил вице-премьер Михаил Федоров. И поэтому у нас есть вице-премьер и есть заместители вице-премьера в каждом министерстве. И наш 30-летний вице-премьер – очень влиятельный человек в правительстве, и он – не политик.

Поэтому в цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем... Мы и сегодня уже в тройке в Европе, в некоторых направлениях – первые.

Я подписал несколько дней назад закон о "Дії.Сіті" – это первое такое направление, в принципе. Очень интересная вещь, посмотрим на практике, как будет работать, важная реформа".

О Конституционном суде:

"Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права, если я даже просто скажу: смотри, я на тебя подам в суд... Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать – а они (судьи) должны это заслужить.

Я считаю, что сложная вещь – принять эти законы. Мы это сделали. Я как президент – обеспечил. А теперь имплементация – это тоже будет большая война, долгая. Потому что, мне кажется, уже подали в Конституционный суд относительно неконституционностизакона о Высшем совете правосудия.

Это будет война, но у нас через войну все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу это довести до реального, в хорошем смысле слова, конца – чтобы был иной, прозрачный суд".

Владимир Зеленский: "Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то получится и где-то будут нарушены мои права, будет справедливое решение" / Фото: РБК

О войне на Донбассе:

"Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной Раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме болезненной, кровавой парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну не объединившись – невозможно".

"Это как молодые люди, которые после Второй мировой войны возвращались домой – после войны против фашизма. Возвращались молодые, но опытные – и очень сильные, не по годам, так как прошли войну". / Фото: 360tv.ru

Об Украине через 10 лет:

"У нас есть лучший самолет в мире, с таким символическим названием – "Мрія", который может достичь Австралии. Ощущение этой недосягаемости – у многих в Украине есть такое ощущение – сможет ли Украина? Сможет ли Украина дотянуться до ведущих цивилизованных стран мира?

Я уверен, что мы уже сможем. У нас много вопросов, проблем, недоверия – но мы не катимся в пропасть, это точно. Нам все удастся, мы точно всех победим. Это не просто слова, но если эти слова буду говорить только я или нас таких будет немного в Украине – то не победим. Мы так и останемся той страной, которой мы есть сегодня. Прекрасной страной, но не субъектом и не № 1 в Европе.

Я уверен, что надо не просто стараться, а идти вперед объединившись – работать, платить налоги, развиваться, помогать соседям, это у нас в крови и в нашей ментальности, и все это делать вместе. Иногда прощать, не быть такими желчными, немного больше любить друг друга..."

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